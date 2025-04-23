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    台鐵6/23票價調漲試算表出爐！ 自強號、莒光號和區間車票一次看

    台鐵新自強號EMU3000型。（記者吳亮儀攝）

    台鐵新自強號EMU3000型。（記者吳亮儀攝）

    2025/04/23 13:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕凍漲30年的台鐵票價即將在今年6月23日調漲，台鐵公司今天（23日）在官方網站公布新版票價表格，乘車日在6月23日生效，包括自強號、莒光號和區間車試算表。

    行政院在本月通過台鐵公司的票價調漲方案，從今年6月23日起實施，平均漲幅約26.8%。以自強號為例，從台北車站搭自強號到高雄車站，要價994元，台北到花蓮要價583元，其餘車種包括莒光號、區間車都推出試算表。

    台鐵公司董事會是在2月5日通過票價調漲案，平均調漲幅度26.8%。交通部費率委員會於2月21日審議通過。台鐵公司在本月初宣布6月23日新票價上路，5月26日起，民眾訂購6月23日之後的車票都適用新票價。

    台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%。

    交通部說明，會持續推廣行政院通勤月票TPASS政策，用台鐵短程通勤、通學旅客若有TPASS將不受票價調漲影響；中長程票價則遞遠遞減，越長途的票價漲幅越少。詳情請見台鐵官方網站新票價頁面

    自強號票價梯形表（PDF）

    莒光號票價梯形表（PDF）

    區間車票價梯形表（PDF）

    台鐵公司今天在官方網站放上6月23日將上路的新版票價。圖為自強號新票價。（圖擷取自台鐵官方網站）

    台鐵公司今天在官方網站放上6月23日將上路的新版票價。圖為自強號新票價。（圖擷取自台鐵官方網站）

    台鐵公司今天在官方網站放上6月23日將上路的新版票價。圖為區間車新票價。（圖擷取自台鐵官方網站）

    台鐵公司今天在官方網站放上6月23日將上路的新版票價。圖為區間車新票價。（圖擷取自台鐵官方網站）

    台鐵公司今天在官方網站放上6月23日將上路的新版票價。圖莒光號新票價。（圖擷取自台鐵官方網站）

    台鐵公司今天在官方網站放上6月23日將上路的新版票價。圖莒光號新票價。（圖擷取自台鐵官方網站）

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