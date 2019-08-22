上半年250萬國人瘋遊日本 10大熱賣商品有這些...

2019-08-22 18:18

〔記者蕭玗欣、實習記者吳紫瑀／台北報導〕台灣人瘋遊日本！據交通部觀光局統計，2019上半年前往日本旅遊的台灣民眾近250萬人次，約占整體出國人數的3成。旅遊體驗預訂平台KLOOK今公布2019上半年10大熱銷日本旅遊商品，發現交通周遊券就佔了4名，顯示多數旅客在享受自由行的彈性和自由時，也希望避免耗費大把的時間排隊、或是研究複雜的交通接駁。

KLOOK 2019上半年10大熱銷日本旅遊商品中，交通周遊劵就佔了4名，此外東京晴空塔、日本環球影城等熱門景點的門票預定也榜上有名。KLOOK指出，這代表多數自由行旅客在規畫行程時，仍希望兼顧彈性和效率，妥善安排有限的假期，而非浪費時間在排隊或是研究複雜的交通路線等上。

除了造訪都會區和熱門景點外，KLOOK表示，近年來越來越多自由行旅客也會選擇到近郊旅遊，10大熱銷日本旅遊商品中，包括可以遠眺富士山美景的「富士山五合目與河口湖1日遊」，及可以坐船欣賞被稱為「日本威尼斯」的伊根舟屋的「海之京都1日遊」也都是許多旅客的首選。

KLOOK也歸納出2019下半年3大赴日旅遊趨勢，包含文藝網美魂、自然限定派和親子樂園風。KLOOK推薦，旅客若想感受文藝網美魂，可到今年開展的瀨戶內國際藝術節，體驗歷史、文化與自然結合的藝術盛典。自然限定派則推薦到可遊歷整片合掌村風光的白川鄉。而日本環球影城、沖繩美麗海水族館、北海道旭山動物園等適合親子活動的樂園系行程，則是家族旅遊的首選。

KLOOK表示，即日起至8月31日止會推出加碼69折限量開搶活動，包括北海道一日遊、瀨戶內國際藝術季聯票等日本私房指定行程都享有優惠，此外，KLOOK也將在8月23日至26日舉辦線上秋季旅展，限時4天全站9折無上限，民眾可以把握機會搶折扣。

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