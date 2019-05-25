暫時看不到了！ 日本三景「海上大鳥居」6月起整修1年

2019-05-25 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕嚴島神社以海上的紅色大鳥居聞名，位列「日本三景」之一。今年6月起，大鳥居將進行一年多的修繕工程，屆時將不再開放參觀。為了不讓慕名而來的民眾失望，神社將設置一個「小鳥居」以進行背景解說等各式活動。

綜合媒體報導，嚴島神社位於日本廣島縣廿日市市，傲立在海上的「紅色大鳥居」，是神社著名地標，也是日本重要的文化遺產。然而由於經過多年風吹日曬，加上海水侵蝕，嚴島神社決定進行修繕工程。

6月3日起將在鳥居周圍搭設鷹架，7月20日後會覆蓋防護外罩。今年預計主要調查大鳥居的損壞狀況，再依此決定修復方式及工期。

為了降低對觀光造成的衝擊，屆時罩在大鳥居上的防護外罩將使用特殊材質，讓觀光客即使在工程進行中，也能看清楚大鳥居輪廓。同時，嚴島神社自8月起，也將設置一個「小鳥居」模型，其大小約是大鳥居的20分之1，用來解說大鳥居的歷史和文化背景。

嚴島神社已有1400年的悠久歷史，不僅被日本政府列為國寶，1996年神社及其後方彌山的原始林區更被登錄為世界遺產。嚴島神社最有名的大鳥居建於1875年，高度約16.6公尺、總重量約60噸。

儘管大鳥居主柱由不易腐蝕且抗蟲性強的楠木建成，然而由於長期浸泡在海水中，鳥居的6條支柱受損嚴重。此外，由於大量遊客趁退潮時到鳥居底下參觀，並且將硬幣插入鳥居裂縫中祈福，也讓支柱的損毀得更加嚴重。

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