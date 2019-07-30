日本觀光統計：台灣旅客住宿 去年在20縣居冠

2019-07-30 20:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本台灣交流協會今天表示，根據日本觀光廳統計，2018年外國人旅遊住宿中，來自台灣的旅客在20個縣佔比都是第一名；20縣包括岩手、秋田與福島等。觀光廳報告顯示，台灣旅客住宿人次約1210萬人，次於中國旅客約2217萬人次，與韓國旅客約1195萬人次規模相當。

日本台灣交流協會今天在官方專頁中分享日本觀光廳報告；日台交協表示，觀光廳公佈了2018年的旅遊住宿數據，台灣在外國人住宿數據的部分，在青森、岩手、宮城、秋田、福島、山形、櫪木、群馬、新潟、富山、石川、福井、長野、滋賀、島根、岡山、香川、愛媛、高知、沖繩等共20縣的住宿比例，都是第一名。

日台交協也特別整理這20縣具代表性的名產或景點，例如青森蘋果、岩手盛岡冷麵、宮城毛豆泥麻糬、秋田烤米棒火鍋、福島鄉土玩具「紅牛」、山形櫻桃和西洋梨、櫪木草莓、群馬不倒翁、新潟越光米、富山鱒魚壽司、石川金澤車站「鼓門」、福井越前蟹、長野松本城、滋賀信樂燒、島根出雲大社、岡山桃子和葡萄、香川讚岐烏龍麵、愛媛蜜柑、高知鰹魚半敲燒、沖繩獅和紅芋霜淇淋。日台交協說，各縣的魅力不只如此，「歡迎各位親自來日本體驗！」

根據觀光廳報告資料，2018年外國人旅遊住宿人次的統計中，總數最多的是中國，約2217萬人次，佔26.5％；第二位為台灣，約1210萬人次，佔14.5％；第三位為韓國，約1195萬人次，佔14.3％。

報告也進一步分析發現，綜觀各都道府縣的前三名外國旅客分佈，台灣旅客在較為偏鄉的20縣中均為冠軍，在岩手縣比例更高達60％；中國旅客在三大都市圈的16個都道府縣中位居第一；韓國旅客則在九州8縣中居於首位。

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