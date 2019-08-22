汐止火車站旁路樹遭斷頭 議員會勘批台鐵違法

2019-08-22 13:30

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市議員張錦豪今天指出，汐止火車站去年因要改善無障礙空間，與汐止區公所共同要將火車站體旁路燈及行道樹移置他處，但這個月初卻發現，行道樹不僅被斷頭，路燈基座電線裸露也未做好相關防護，調閱相關公文紀錄發現，竟是台鐵未依規定辦理移植，已請市府單位依法對其開罰。

張錦豪今天上午到場會勘指出，汐止火車站是汐止最重要的門面，但長期以來就有很多民眾在臉書社團上批評環境衛生等問題，再加上南側的手扶梯故障塌陷多年未能修繕，感覺像三不管地帶，站務人員卻只有將出入口用繩索稍微封住，非常不雅觀。

而緊鄰火車站體旁的路樹遭砍斷的樹根及路燈基座，也只用封鎖線稍加隔離，非常容易發生危險。

新北市政府景觀處則指出，該處樹木屬新北市樹保條例第3條規定所稱的樹木，經查台鐵未提送移樹計畫，且未經核准擅自砍伐，違反條例第12條規定，將依第16條規定裁罰3000元至50000元罰款。台鐵表示，為確保行人安全，依照鐵路法第61條第2項辦理，故無適用新北市樹木保護自治條路第12條之規定。

張錦豪表示，現在民眾環保意識高漲，樹木資源非常珍貴，然而公務員為了一時方便就隨意砍伐，正常程序應該擬定完善的移植計畫，按照計劃在適當季節移植到適當的地點，才是保護樹木。針對台鐵貿然將樹木砍頭行為予以強烈的譴責。故障手扶梯部分，也將請台鐵立即改善，保障市民安全。

台鐵表示，為確保行旅安全，依照鐵路法第61條第2項辦理，故無適用新北市樹木保護自治條路第12條之規定。

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