高屏肺腺癌年增率為北部15倍 環署：PM2.5年均值降2成

2019-08-22 13:15

〔記者劉力仁／台北報導〕台灣大學、中興大學、陽明大學、國衛院與台灣癌症登記中心研究，高屏地區的肺腺癌年增加率為北部地區15倍，原因可能跟空污有關。環保署長張子敬表示，高屏地區PM2.5年平均值從2015年23.5μg/m3降至去年度18.7μg/m3，改善幅度達20.4％，空氣污染其實已經獲得相當改善成效，環保署也考慮成立高屏地區空污管制工作小組，進行改善。

這項學界研究收集37萬名肺癌患者資料，統計出1995年至2015年間全國肺腺癌發生率顯著增加，北北基桃的肺腺癌年增率為0.3％，高屏地區為4.6％，兩者相差15倍，研判與高屏地區石化工業空汙有關。

環保署表示，近4年來高屏地區空氣污染排放量已從104年19萬8403噸降至107年18萬2448噸，共減少1萬5958噸。高屏空品區PM2.5年平均值從104年度23.5μg/m3降至107年度18.7μg/m3改善幅度達20.4％，張子敬強調，實際空氣品質是有改善的，但民眾沒有信心，環保署會持續跟民眾溝通，也將妥善運用空污基金改善。

環保署多管齊下，針對固定源、移動源及逸散源管制，包括國營事業及大型企業空污減量盤點與推動工作、提供大型柴油車多元輔導協助方案（如調修污染排放系統或加裝污染防制設備、購車補助及信用保證與低利貸款等措施），加強推動紙錢集中燒政策，鼓勵宮廟與民眾減少香品、紙錢燃燒，推動以善代金、以米代金、網路祭祀等環保祭祀作法。

高屏地區空氣污染排量較其它空品區高，重工業林立，環保署104年起實施高屏總量管制工作，促進高屏地區產業轉型，減少空氣污染排放量，環保署亦推動重大污染源國營事業的減量工作，其他行政管制措施包括：加嚴鍋爐排放標準、訂定指定削減準則、訂定燃料成分標準、揮發性有機物減量輔導，有害空氣污染物管制等，估計未來4年內高屏地區約可減少1萬7933公噸空氣污染物，包括粒狀污染物整體減量約652公噸、硫氧化物減量約7419公噸、氮氧化物減量約8666公噸、揮發性有機物減量約1196公噸。

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