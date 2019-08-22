台南郵局成立麻豆上收中心 挺小農作公益

2019-08-22 12:26

〔記者王涵平／台南報導〕台南郵局今在麻豆成立上收中心，提供現場收寄文旦、上門收件等服務，馬不停蹄到處賣文旦的台南市長黃偉哲感謝郵局也整合網路行銷等服務，一起為麻豆文旦銷售盡力。

台南郵局自8月26日至9月9日間，於麻豆區新生北路56號「麻豆農會超市」對面，成立上收中心，提供現場收寄文旦包裹、上門收件等服務。

台南郵局局長黃良江表示，透過加強服務深耕經營在地，創造郵政不可取代的存在價值。郵政商城麻豆文旦禮盒原價每箱1000元，優惠價每箱650元，即日起可上網訂購，配送期間8月26日至10月5日止，數量有限。

此外，配合郵政商城「關懷農產郵挺小農做公益」專案並關懷弱勢團體，客戶每訂購1箱文旦即捐贈10元送愛到蘆葦啟智中心等團體。

另響應博愛助人精神，凡郵政壽險保戶於今年3月20日至6月30日投保富麗人生增額保險，每件即捐贈100元等值物品給偏遠學校或弱勢孩童相關社福團體，本次購買文旦禮盒及府城郵情隨手杯合計4萬6900元物資贈與北門錦湖國小、南化瑞峰國小偏遠學校及新市蘆葦啟智中心社福團體。

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