媽祖廟「立筊」45天不倒！信徒：不滿「乞丐趕廟公」

2019-08-22 12:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里十九甲奉聖宮媽祖廟，今年7月9日一位邱姓前村長擲筊時，突然出現難得的「立筊」，且至今已45天，歷經兩次地震仍屹立不搖，因媽祖廟1年多來遭市府指控侵佔，讓媽祖快要沒房子可住，信徒認為是媽祖對於市府「乞丐趕廟公」的行徑表達不滿。

信眾強調，30多年前，3、400位村民集資買了200坪土地，並捐給公所興建活動中心，當時一併要求興建媽祖廟，還由公所出資300萬協助蓋廟，沒想到現在反過來說媽祖廟「侵佔」，還要求繳100多萬的補償金，實在讓人無法信服。

十九甲奉聖宮副主委江和樹表示，十九甲奉聖宮興建約26年，是新仁、立德、立仁里民眾的信仰中心，不過因興建在新仁社區活動中心2樓，1年多前市府表示媽祖廟侵佔市府建物，發文要求繳交100多萬的補償金。

7月9日前新仁村邱姓村長到廟裡拜拜擲筊，出現難得一見的「立筊」，主委廖三雄得知請示媽祖，「立筊」是否有事情要指示？結果出籤詩指示要趕緊處理建廟等事宜，至今已45天，期間還歷經2次地震，但筊杯都沒倒，信徒都認為是媽祖顯神蹟，並對於快要沒房子住表達看法。

江和樹表示，目前活動中心的土地總共300坪，其中100坪是30多年由地主捐獻，另外200坪則是由3、400位村民，大家1千、2千集資購地，再捐贈給公所，但當時要求一併興建媽祖廟，1988年活動中心落成時，嵌在活動中心牆壁上的捐款購地民眾芳名至今都還在，尤其當初2樓的媽祖廟，還是由公所出錢蓋廟，質疑如果不是有相關協議，怎會由公部門出錢？沒想到市府沒感謝當年民眾出錢買地捐贈，卻反過來趕「神」追繳補償金，批評市府根本是「乞丐趕廟公」。

大里區公所社會課長陳文幸表示，市府是因有民眾檢舉媽祖廟佔用，才依法進行處理，並在106年10月正式發文告知侵佔，並往前追繳5年，共112萬元的不動產使用補償金。至於2樓建物，清查相關文件，發現當時是以興建里辦公處的名義編列預算興建，但後來為何會蓋成廟的型式，則需進一步查證，強調一直持續和廟方進行協調，希望能拿出相關的證據佐證，否則只能依法處理，未來也會繼續和廟方協調，希望能圓滿解決。

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