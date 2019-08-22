竹縣Line@Parking-GO今上線 找車位省時間

2019-08-22 11:51

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府的Line@Parking-GO「路邊停車即時資訊服務計畫」，透過在縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位埋設地磁感應設備，讓民眾用手機就可以查找附近還有空的停車位，這項服務今天上線，預計可幫找車位的駕駛人省下5到10分鐘的時間。

新竹縣長楊文科今天上午在縣府側門前馬路，用手機實地測試這項線上服務的操作流程是否順暢，他對手機能夠迅速找到停車位且導航的功能相當滿意，鼓勵民眾可以多多使用這項服務。

新竹縣政府表示，交通旅遊處透過經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫-地磁裝置之萬磁王計畫」與遠傳電信合作，自今年6月起陸續在縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位埋設地磁感應設備，截至今天為止已埋設3036顆地磁感應設備。

縣政府表示，民眾即日起可透過手機上的應用程式Line搜尋官方帳號「@Parking- Go」並加入，開啟後手機定位就能一次查詢縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路段剩餘車位分布情形，並可導航到目標車位，預計可縮短5至10分鐘找車位時間，不僅能迅速挑到符合需求的好車位、還能避免忘記停車位置的困擾，有效減少民眾找車位時間與油料浪費，間接改善道路交通與空氣品質。

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