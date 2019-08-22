教育部產業學院計畫 近4千學生直接進入實習企業就業

2019-08-22 11:41

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「產業學院計畫」推動5年，今舉行成果發表會，政次劉孟奇表示，產業學院已有78所學校與1041間企業合作，8480位學生參與，其中3926位已進入實習的企業就業，目前尚有250多個計畫及4千多個學生在計畫內，此計畫使科技大學脫胎換骨，進一步強化產學之間，教育部希望普及化產業學院經驗，成為全國各技職校院未來的方向。

政次劉孟奇表示，科技大學不應有學用落差，科技大學的學生應擁有「業界即戰力」，產業學院計畫是讓業界走進學校，和老師共同設計課程，請業師教導學生，且提供實習機會，甚至由業界和老師共同檢測學生的能力，而「類產業計畫」則是在學校內就有企業對學生能力檢測的機制。

教育部技職司長楊玉惠表示，學校和產業共同開設「契合式人才培育學程」，參與學生須達15人，規劃一年期或二年期的實作課程及現場實務實習，學生畢業後即進入合作企業就業，包括精密機械與光機電領域的機電技師和工程師、汽車維修人員，電力電子及資通訊領域的電機技師和工程師、半導體設備工程師，以及生技、醫護、農業領域的護理人員或驗光師等。而參與產業學院的企業如上銀科技、日月光投資控股、屈臣氏、統一星巴克、台灣施舒雅美容世界等。

國立虎尾科技大學與長榮航太科技公司共同開設「飛機維修產業學程」，引進業界老師，並由長榮航太提供訓練場地和飛機維修器材，使學生能於學程中提早學習「貨機改裝設計」、「民航修護業務」等課程，結業學生已有22人至長榮航太擔任維修技師。

另南開科技大學與裕隆集團中智捷公司，學生在校內就可以體驗與實際車廠完全相同的工作環境，畢業後無縫接軌於職場工作，並順利考取汽車修護乙級技術士證照。參與計畫的同學戴清德表示，他一畢業就被中智捷公司聘為正職員工。

崑山科技大學則與華奧博岩公司合作，培育設計人才；明新科技大學也結合新竹半導體封測產業聚落在地特色，與欣銓公司合作開設封裝產業專業技術課程，畢業就可進入欣銓公司測試製造部擔任工程師階級職位；而耕莘專校老師汪曉琪老師，主動向台灣萊雅提案成功，參與產業學院課程的學生已有18位畢業後直接進入台灣萊雅旗下一線國際品牌擔任彩妝顧問。

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