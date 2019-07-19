「我們要人你要錢…」 直白徵才廣告快速徵到人

2019-07-19 20:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中部地區有家食品工廠，在臉書社團PO文徵才，月薪28K，條件算是普通，但其徵才廣告非常直白，以「我們要人你要錢」開頭，以「我們不跟你談理想，知道你的理想是不上班」，短短數語打中年輕族群的心，果然PO不到4天就找到人且應徵額滿。

中部地區傳統產業缺基層員工，像南投市中興新村的中創園區今天就有一場聯合徵才活動，34家廠商中有不少是傳統產業，但因年輕人就業心態改變，傳統產業要招滿招足員工不是件容易的事。

儘管傳統產業徵才不易，中部地區有家食品工廠，卻突破傳統的徵才廣告用語，而改用直白又簡短的詞語，廣告詞如下：「招聘／直說吧 我們要人你要錢／那就來看看／我們不跟你談理想／知道你的理想是不上班」。

該則徵人PO文是一張只有短短35個字的徵人廣告照片，再配上食品工廠月休4天，月薪2萬8000元，工作時間8點到下午3點半，及聯絡電話，相當簡潔有力，一目瞭然。

其實該直白徵人廣告詞應是從網路找來的用語，前年就曾出現在網路上，但直白有力的用詞依然很管用，PO文的人才PO不到4天，就在該PO文加註「感謝大家熱烈回響…目前已經滿額」，網友紛表示，沒有週休2日，且薪水不到30K，條件其實不是特別地好，但卻快速招滿人，該公司引用直白廣告詞，應該有不錯的效果。

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