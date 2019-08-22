白鹿颱風直撲台灣 最快明白天發布海警、深夜陸警

2019-08-22 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「白鹿」昨（21日）下午生成後，以西北西方向前進，各國氣象機構紛紛認為白鹿有高機率直撲台灣，東半部首當其衝，恐成2年多以來首個登陸台灣的颱風，氣象局預估明（23日）將陸續發布海上、陸上颱風警報。

根據中央氣象局的觀測顯示，輕度颱風白鹿今上午的中心位置位於北緯16.3度、東經129.5度，即在鵝鑾鼻東南東方約1190公里之海面上，過去以每小時12公里速度，向西北西進行，白鹿颱風過去6小時強度略為增強，中心氣壓995百帕，近中心最大風速提升至每秒20公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象局指出，太平洋高壓勢力增強，白鹿續朝台灣移動，侵襲台灣機率高，若未來行進方向及速度不變，最快明白發布海上颱風警報，入夜後發布陸上颱風警報，週六（24日）將是颱風影響台灣最明顯的時候，預測屆時白鹿颱風威力將達輕颱上限。

氣象達人彭啟明指出，目前高壓已經明顯西伸到台灣附近，這也給白鹿颱風較強的導引氣流，讓颱風往台灣東部外海到巴士海峽接近，中心登陸接近台灣的機會很大，時間點就在這週六，不過3天後的颱風預測路徑平均誤差至少有200公里以上，等於登陸地點從宜蘭到台東都有可能，明天才會明朗。

週六風雨將明顯增大，東部首當其衝，北部也會有明顯風雨，中南部受到地形阻擋，會較慢出現風雨，但山區風雨也相當明顯，週六晚上到週日凌晨，可能是風雨最大的時候，由於整個環流雲系可能接近，南部要稍微留意發展動態，週日下午颱風登陸福建，各地將轉為典型夏季天氣。

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