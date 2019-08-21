「白鹿」颱風直撲！東台灣首當其衝 週末全台戒備

2019-08-21 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「白鹿」（Bailu，中國提供，白色的鹿）下午生成，由於高壓增強趨勢明確，侵台機率大增，各國氣象單位皆認為白鹿將直撲而來，東台灣首當其衝，其他地區也會有不同程度影響，必須嚴加戒備。

根據最新氣象資料顯示，輕度颱風白鹿今下午2點的中心位置在北緯15.6度 東經 132.3度，距鵝鑾鼻東南方約1386公里左右，過去以每小時24公里的速度向北北西移動，七級風暴風半徑100公里，氣象局預估白鹿未來將以穩定西北西至西北移動直撲台灣，颱風中心有機會在週六登陸花蓮一帶。

天氣風險公司指出，白鹿未來行經的路徑環境不是很好，強度發展空間有限，氣象局也認為白鹿巔峰強度就是輕度颱風，儘管只是輕颱，天氣風險公司強調，週末影響全台都有不同程度的影響。

分析師吳聖宇表示，依照此路徑東半部將首當其衝，再來要注意颱風過山後西南尾引發中南部的強降雨，但是白鹿移動速度快，順利過去的話，後續高壓補位，天氣好轉的速度也會很快。

至於白鹿颱風遠颺後，是否會引進西南氣流，粉絲專頁「

台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，因為高壓導引明確，估計白鹿移動速度快，週六登陸，週日馬上就離開，不會留下西南氣流。

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