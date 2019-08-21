台語比為二手菸 台大遲來回應：支持國家語言平等

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣教授協會在8月15日召開記者會質疑，台大員生消費合作社決議，以華語作為會議交流語言，甚至有教授把台語比為二手菸，有貶低和侮辱台語之意。台大當天聲明未提國家語言平等一事，僅強調非台大校方能決定或干預，今天傍晚發聲明表示，一向支持「國家語言一律平等」，期許合作社尊重所有理監事的發言權，被質疑慢了好多拍。
台大今天的聲明表示，「近日台大員生消費合作社理事會議使用語言之爭議，引發社會大眾關切，該合作社係由學校員工、老師和學生所組成，為登記於台北市之社會團體，相關活動均依其組織章程獨立運作；合作社會議中的各項決議，均非台大校方所能決定或干預，校方一向支持國家語言一律平等，秉持《國家語言發展法》之精神，以免於語言歧視或限制，校方期許合作社遵循議事規則及理事會議的決議，尊重所有理監事的發言權，以達最佳的會議和溝通效果。」
台大員生消費合作社在今年6月的理監事會議中，通過「會議以華語做為交流語言」之結論，會議主席施秀惠並在7月30日會議中禁止理事孫博萮以台語發言，而台大農經系教授官俊榮在會中將台語比喻為二手菸，引發爭議。台灣教授協會在8月15日召開記者會痛批施和官污辱台語，律師黃帝穎更直指相關言行已違反「國家語言發展法」，呼籲監察院介入調查。
台大合作社、施和官當天未有回應，台大校方當時發聲明則未提及國家語平等一事，僅表示「有關近日台大小吃部廠商合約到期，以及會議使用語言之相關新聞，引發社會大眾關切一事，該合作社係由學校學生、老師和員工組成，為登記於台北市之社會團體，相關活動均依其組織章程獨立運作。新聞報導中所謂的合約到期、營業額要求和開會使用的語言等，非台大校方所能決定或干預，校方尊重合作社的自主經營，並期許合作社遵循合作社法、該社章程和創社之精神營運管理。」
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台大員生消費合作社日前召開理監事會，主席施秀惠以6月通過的「會議以華語做為交流語言」為由，禁止理事孫博萮使用台語發言，該提案人台大農經系教授官俊榮甚至在會議上把講台語比喻為影響他人健康的抽菸行為，台灣教授協會、台大校務會議學生代表等召開記者會譴責官俊榮不當比喻，批評其言行不但漠視《國家語言發展法》，侮辱台語。（資料照，記者王藝菘攝）