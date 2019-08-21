台語比為二手菸 台大遲來回應：支持國家語言平等

2019-08-21 20:22

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣教授協會在8月15日召開記者會質疑，台大員生消費合作社決議，以華語作為會議交流語言，甚至有教授把台語比為二手菸，有貶低和侮辱台語之意。台大當天聲明未提國家語言平等一事，僅強調非台大校方能決定或干預，今天傍晚發聲明表示，一向支持「國家語言一律平等」，期許合作社尊重所有理監事的發言權，被質疑慢了好多拍。

台大今天的聲明表示，「近日台大員生消費合作社理事會議使用語言之爭議，引發社會大眾關切，該合作社係由學校員工、老師和學生所組成，為登記於台北市之社會團體，相關活動均依其組織章程獨立運作；合作社會議中的各項決議，均非台大校方所能決定或干預，校方一向支持國家語言一律平等，秉持《國家語言發展法》之精神，以免於語言歧視或限制，校方期許合作社遵循議事規則及理事會議的決議，尊重所有理監事的發言權，以達最佳的會議和溝通效果。」

台大員生消費合作社在今年6月的理監事會議中，通過「會議以華語做為交流語言」之結論，會議主席施秀惠並在7月30日會議中禁止理事孫博萮以台語發言，而台大農經系教授官俊榮在會中將台語比喻為二手菸，引發爭議。台灣教授協會在8月15日召開記者會痛批施和官污辱台語，律師黃帝穎更直指相關言行已違反「國家語言發展法」，呼籲監察院介入調查。

台大合作社、施和官當天未有回應，台大校方當時發聲明則未提及國家語平等一事，僅表示「有關近日台大小吃部廠商合約到期，以及會議使用語言之相關新聞，引發社會大眾關切一事，該合作社係由學校學生、老師和員工組成，為登記於台北市之社會團體，相關活動均依其組織章程獨立運作。新聞報導中所謂的合約到期、營業額要求和開會使用的語言等，非台大校方所能決定或干預，校方尊重合作社的自主經營，並期許合作社遵循合作社法、該社章程和創社之精神營運管理。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法