遭控護航兒2年半拿學碩士當講師 僑光校長：人格謀殺

2019-08-21 19:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕僑光科技大學校長楊敏華遭爆其子「搭快車」，僅以2年半時間完成僑光科大學、碩士學位，更取得通識中心講師身分；針對指控，楊敏華強調，兒子楊正原本在美國讀完大三，成績已可申請康乃爾大學研究所，因祖母身體不佳，在他要求下返國陪伴，插大入學僑光科大大三後，扣抵美國大學學分後，以2年半時間完成學、碩士學位，另因多益考出990分滿分，英文能力獲肯定，通過校內三級教評會審核，8月起獲通識中心聘為1年1聘的「約聘講師」，非專任講師，一切依法行事，相關指控對他是人格謀殺。

楊敏華說，兒子楊正原本在美國讀大學，已讀到大三，他考量母親年事已高，加上身體不好，希望兒子能返台多陪祖母，回台讀研究所，未來再出國深造博士學位，兒子應他要求，在2017年2月返台。

僑光科大教務長林群博指出，楊正回國時是2月，距離新學年還有一個學期，先以外籍生資格依「外籍生入學辦法」就讀僑光科大財務金融系大一，讀一學期後再經轉學考進企管系大三就學。

林群博說，楊正在美國已讀大三，扣掉國外大學相抵學分及大一修的25個學分後，大三花1年時間再修25個學分，已修到129個學分，僑光科大大學畢業須修128學分，楊正的成績是全系前5％，符合提早畢業的規定，去年6月提早自大學畢業；之後再考企管研究所，扣掉論文6學分，以暑修加一年時間修完30個學分，並完成論文，今年6月取得碩士學位。

楊敏華指出，楊正參加多益測驗考出990分滿分成績，英文能力獲肯定，今年8月通過校內三級教評會審核，獲通識教育中心聘為「約聘講師」，採一年一聘，並非專任講師，原訂新學年起開始在通識中心教英文課，未料開學前被爆是「靠爸」護航。

楊敏華說，兒子的成績已達申請康乃爾大學研究所資格，只因返台陪伴祖母，卻被他牽連，但兒子從就學到取得約聘講師等過程，均靠自我努力合法合理完成，一切可攤在陽光下檢視，絕沒有特權與靠爸；相關指控對他是人格謀殺，兒子更無辜被牽連，他願配合教育部調查，也不排除提告不實指控，捍衛清白。

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