僑光科大校長兒子爆學位爭議 教部：若違法取消學位

2019-08-21 14:14

〔記者林曉雲／台北報導〕針對媒體報導僑光科技大學校長楊敏華的兒子，以2年半的時間唸完學士和碩士，且取得英語系行政講師一職。教育部技職司長楊玉惠今天表示，教育部會去查明僑光科大有關學分抵免、修課狀況及學則規定，如查獲違法，除取消學位，也會扣減學校招生名額或補款助，對校長個人罰鍰30萬到150萬元，且建議董事會討論校長是否適格。

楊玉惠表示，對於媒體報導的各項疑點，教育部會去學校查明，包括學分抵免、修課狀況及學則規定等，至於國外學分能否抵免，例如有學生在國外讀大一，唸完大一之後是可以回國插大二，至於國外修的學分能否抵免、抵免多少，則是依照各校的學分抵免準則辦理，即使在國內不同校讀書亦如此，在台灣A校讀書轉學考到B校，也有學分抵免的情形，學分抵免主要是看和學系是否相關。

楊玉惠指出，一般取得大學學士學位至少要4年，但依大學法規定，成績優異可提前一年畢業，亦即大學最快3年可畢業，碩士的畢業年限是1到4年，1年畢業是可能的，因此要取得碩士學位最快是4年，如果是用國外學分抵免，也要檢視在國外修了什麼課？進入僑光科大是大幾？最後是否有修足學分？碩士畢業的條件為何？這些都要根據學校的學則規定等資料去作比對查明。

有關於取得講師部分，楊玉惠說明，教育部會去了解教評會的審議過程，了解其學術專長和任教科目是否相符，都要去查明，如果真的查獲是違法取得學位，根據學位授予法，須取消學位，學校如果隨便授予學位，學校的教學品質堪慮，教育部行政懲處會考慮扣減招生名額或扣減獎補助款，如查明是校長逼迫系所放水，依私校法80條，也可對校長罰款30萬元到150萬元，並得按次處罰至改善為止，且教育部將請董事會討論校長是否適格。

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