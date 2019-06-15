投入1億多！電競人才夯 僑光科大打造培訓基地

2019-06-15 16:51

〔記者廖耀東／台中報導〕為培植電競專業人才，台中市僑光科大打造「電競與遊戲產業菁英培訓基地」，市長盧秀燕、教育部專委柯今尉、僑光董事長陳伯濤及校長楊敏華等人一同進行基地開幕揭牌儀式！

產業基地開幕後，將可以進行電競訓練、賽事模擬、高階繪圖、遊戲開發、教師培育、選手培訓等，為台灣電競產業培育優秀的選手及新媒體人才。

基地內部的「數位遊戲實驗室」，則有搭載業界最強大的Intel第九代Core i9-9900處理器，與NVIDIA顯示卡等專業電競主機；另有引進最具沉浸體驗感的「掠奪者電競座艙」，更是全台校園首創的教學首例。市長盧秀燕也在運動局長李昱叡、勞工局長吳威志及新聞局長吳皇昇陪同下，參觀電競產業新基地！

盧秀燕致詞時表示，「台灣玩電競或遊戲的，大約有700萬人口，人數佔全世界排行第五名。且電競產業，不只是遊戲、休閒活動，更是一項運動，2022年的亞運，將會列為一個正式的運動項目！」

「電競與遊戲產業菁英培訓基地」除了有教育部優化補助的3千萬，僑光科大更投入1億零500萬的金額，在基地空間的教學設施規劃及週邊設備投入等。未來第三期，更將與市政府、電競協會及業界，進行產官學合作，共同打造「電競國際會展中心」，為電競產業招商，共創新藍海！

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