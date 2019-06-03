學位淪廢紙 畢業生告英大學獲近250萬和解金

2019-06-03 23:28

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）和「衛報」2日報導，2018年3月傳出提告母校─英國「安格利亞魯斯金大學」（ARU）招生「廣告不實」的香港留學生黃博（Pok Wong，譯音），已和ARU達成庭外和解，獲得和解金6.1萬英鎊（約249萬台幣）。她指稱，其修讀的2年制國際商務策略（international business strategy）課程，不過是一個毫無價值的「米老鼠學位」（Mickey Mouse degree），對求職並無幫助，與該校在課程介紹中自稱優質教學以及畢業生擁有美好就業前景的招生廣告不符，因此認為該校欺騙和誤導。

現年30歲的黃博，2013年以「一級榮譽」的優異成績修畢該課程。但她之後求職時卻到處碰壁，因此認為這張文憑就像一張廢紙。她去年向倫敦法院提告時聲稱，課程教學品質差強人意，其中一名講師經常遲到早退，有時還會叫學生「自習」。校方律師則予以否認，指稱課程介紹中所寫的就業前景，並非學生與校方間的合約的一部分。至於黃博為何求職不順遂的原因，則是她把時間與精力花在社群媒體上批評校方。

黃博宣稱，校方認為我們外國學生來留學，就是付錢買一張紙（指文憑），但其實我們關心教學品質，還有我們畢業後可以賺多少錢。她說，獲得和解金，自己並無喜色，這筆錢只能補貼她付出的成本、學費和打這場冗長官司的時間。

事實上，法院去年下令她支付1.37萬英鎊給ARU，做為該大學打官司的費用。然而，ARU的保險公司之後致函她，並支付她要求的理賠金1.5萬英鎊與打官司的花費。該校發言人說，校方並不支持保險公司此舉。

另根據英國「完全大學指南」（Complete University Guide），該公立大學在全英大學排名中，已從2008年的104名跌到118名。在英國「泰晤士報」2018年全球大學排名中，也僅排在301名至350名間。

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