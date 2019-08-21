違規裁罰多 東森得易購新申請3購物頻道被NCC打槍

2019-08-21 16:45

〔記者劉力仁／台北報導〕東森得易購公司向國家通訊傳播委員會（NCC）申請經營東森購物6台、東森購物7台、東森購物8台案，NCC認為東森得意購公司這3個頻道定位及市場區隔不明顯、內控機制有待提升、資料保護機制仍須強化等情況，不予許可。

NCC今天委員會議審查東森得易購公司申請經營東森購物6台、東森購物7台、東森購物8台案，代理發言人蕭祈宏表示，新申請的3個頻道與該公司既有5個購物頻道之區隔不明顯，且既有5個購物頻道過去幾年來違法裁罰件數偏高，顯示法令遵循能力有待提升，再加上資料保護機制未臻完善、消費者資料保護執行能力尚有疑慮，NCC委員綜合這些考量，不予許可。

蕭祈宏說明，購物頻道本質為專以促銷商品或服務為內容之廣告頻道，為商品、服務銷售之平臺，屬無店面零售業，易衍生購物消費爭端，對於購物頻道之金流、物流、資訊流更需審慎審理。東森得易購因為販賣食品、藥品、化妝品被地方政府多次裁處，顯見內控機制有待提升，

NCC將3個頻道申請案提交「衛星廣播電視事業、境外衛星廣播電視事業及他類頻道節目供應事業申設換照諮詢會議」討論，以及業者到會陳述意見等程序後，NCC委員認為東森得易購目前已經營之5個既有購物頻道，應依衛廣法規定儘速於111年6月前取得許可，否則屆時將有不得經營之情況，至於新申請的3個頻道，則不予以許可。

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