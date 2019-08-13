盼解決電視台開票「灌水」陋習 綠委擬修選罷法

2019-08-13 14:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕我國每逢選舉，經常發生電視台開票進度大幅超越中選會，最後再「倒退嚕」修正票數的情形，民進黨立委鍾佳濱今邀集中選會、NCC及民間團體共同研商，會中初步取得3項共識，包括研議是否修法規定需等投票完畢再統一開票、研議是否規定電視台開票時需標示資料來源並將報導與評論分離，以及要求選務機關針對禁止攜帶手機進入投開票所擬定更明確可行的方式。

鍾佳濱指出，以去年底九合一大選為例，全台有1萬5千多間投開票所，當時中選會登記的第一筆開票紀錄是在當天下午4點36分，讓人很疑惑各電視台在4點36分之前的開票數據是從何而來？如果數據是來自各候選人陣營，為何各台之間的數據又會有差別呢？

鍾佳濱並以氣象預報為例，表示電視台播報氣象資料有兩種模式，一種是報導已經發生的事情，例如引述中央氣象局有關某某地震的震央、震度幾級等，另一種則是對於未來的預報，電視台會延聘專家進行判斷、預估，目前「氣象法」明文規定電視台若是預估，必須註明出處，在投開票部分是否需要類似規定，是NCC可以去探討的。

與會的NCC副處長吳娟表示，以去年為例，NCC其實都有針對各電視台的開票進行觀察，基於媒體編輯自主及憲法對言論自由的保障，NCC尊重各電視台的內容規劃，但若媒體未能善盡自律，且有違法情形，NCC除了依法處理，也會將違規行為做為評鑑換照的重要考量。

吳娟坦言，現行的「廣播電視法」、「衛星廣播電視法」中，並未對電視頻道的選舉開票報導的製播有所規定，但若中選會能在「選罷法」中規定電視台開票票數需與中選會數據一致，或是須標示票數來源，各電視台自然就須遵守相關法律。

公民監督國會聯盟執行長張宏林指出，灌票其實不會影響到選舉結果，問題在於去年發生一邊開票、一邊投票的情形，才會讓電視台的灌票與投票結果產生聯動影響，中選會應考慮是否要等全部投完票後再統一開票，這樣就不會有灌票影響投票的問題。

此外張宏林也點出另一個問題，就是「選罷法」規定不能帶手機進投開票所，但現在並未落實。

鍾佳濱在會中總結，有關「選罷法」的修法可交由立法院來討論，也請中選會與NCC共同研商如何強化媒體自律等事項，至於手機攜入投開票所的問題，實務上應該有很多方式可以解決，未來立法院也會對此做出更明確的規範。

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