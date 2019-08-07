投訴太多！中天董事長承諾改善新聞品質、全面檢討人事

2019-08-07 15:11

〔記者劉力仁／台北報導〕新聞被投訴太多、爭議性大，中天電視董事長潘祖蔭向國家通訊傳播委員會（NCC）承諾將改善新聞品質、全面檢討新聞部人事。

中天電視公司董監事屆期改選，向NCC申請董監事變更案，原董事（神旺投資代表人）平秀琳改林柏川、原董事（海洋投資指派代表人）李君凱改廖麗生，至於董事長潘祖蔭、監察人吳家聲沒有更換。

新任董事︰盡全力讓中天新聞回到正軌

NCC邀請中天電視擬任董事及利害相關人到委員會陳述意見後通過變更案，但委員見到潘祖蔭，關切中天新聞如何改善新聞品質；NCC代理發言人蕭祈宏表示，董事長潘祖蔭對於中天新聞台近期遭受民眾大量申訴、新聞部組織混亂，受到NCC多次裁罰，承諾將檢討並整頓新聞部、強化新聞教育訓練，讓新聞更多元，努力降低觀眾申訴及裁處案件數量；新任董事林柏川也強調，會盡全力讓中天新聞回到正軌，請各界拭目以待。

中天新聞爭議大，今年1到7月被NCC裁罰12案、累績金額達553萬。包括3月27日晚間新聞播出該台被NCC裁罰百萬新聞，但誣指裁罰事實包括中天播出關西機場假新聞，還有隔天中天午間跟晚間新聞來回播出「報導韓國瑜新聞太多」及「NCC重罰中天百萬」，都違反事實查證原則，各被罰80萬元。

去年4月2日中天晨報播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為何要罵韓國瑜」，民眾向NCC檢舉內容不當，NCC委員會認中天不該利用兒童突顯特定政治人物，違反兒少身心罰60萬元。「三個市長合體、天降祥雲」，違反公序良俗被罰40萬、「抹黑外交官」未查證，罰60萬元。

6月19日，NCC委員會認定中天內控機制失靈、自律失能，損及視聽權益，致有營運不當之情事，以中天未依換照時承諾設立「獨立審查人」罰中天50萬元並要求限期改善，NCC今天表示，中天決定設立「獨立審查人」，此案已在NCC審理中。

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