加速釋照作業 NCC：明年進入5G時代

2019-08-15 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今（15）日表示，鑒於5G即將於2020年進入全球商用階段，將加速5G網路釋照的整備作業，並建立相關規範、促成5G網路創新實證案例，以加快電信業者的5G網路商轉進程，同時降低業者佈建成本，讓台灣在明年進入5G時代。

NCC昨（14）日宣布，已獲行政院國家科學技術發展基金管理會補助2600萬元，將委外執行「推動5G垂直應用場域實證規劃、法規調適暨資安法規整備計畫」，相關政府部會將與電信業者、5G系統整合商等單位合作，期望在5G釋照商轉前，讓企業有商業模式與相關規範可依循，並加速建設安全的5G網路，讓台灣成為智慧國家。

NCC今日在行政院進行「寬頻網路建置情形」報告，表示台灣將在明年進入5G時代，會加快辦理釋照作業，以利業者建立行動寬頻網路。5G網路資安部分，NCC將參考美國、韓國等已開通5G商業服務的國家所提出的資安防護建議，並已委託財團法人電信技術中心進行相關研究。

行政院在今年5月10日核定「台灣5G行動計畫」，將從今年至2022年之間投入204.66億發展5G產業供應鏈，NCC今日指出，將配合該計畫實施，加強辦理5G頻譜供用整備及基礎環境法規調適，並讓業者能儘早佈建5G網路，帶動整體產業發展，使民眾早日享有物聯網、車聯網等等5G應用服務，讓台灣與其他先進國家齊頭併進，

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法