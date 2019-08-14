5G來臨 NCC研究智慧交通及行動超高畫質傳輸商業模式

2019-08-14 20:19

〔記者劉力仁／台北報導〕5G年底即將釋照，但5G技術標準仍在演進中，國家通訊傳播委員會（NCC）將委外執行「推動5G垂直應用場域實證規劃、法規調適暨資安法規整備計畫」，加速5G網路建設、確保5G網路安全可信賴，引導5G創新應用服務發展。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，NCC已向行政院提報獲准以108年國家科學技術發展基金管理會補助此一計畫，希望藉由計畫之執行，強化與加速推動我國5G網路建置及5G垂直應用發展；NCC將邀集電信業者與相關利害關係人（垂直應用場域業主、資通設備業者、5G系統整合商、相關部會及地方政府等）合作，促成5G網路使用的創新實證案例，預計經費2660萬元，此一費用科發基金全額補助。

NCC規劃初期以「智慧交通」及「行動超高畫質即時內容傳輸」的全新體驗之商業實證（PoB，Proof of Business）規劃，希望5Ｇ在商業運轉之前，先研究商業模式，縮短業者摸索的時間，包括台北市政府、設備廠商、五大電信業者都一起加入此一計畫，以智慧交通為例，目前自駕車多在封閉型場域研究，此一計畫希望有些實驗場域，可研究人跟自駕車並行情況，減少未來安全疑慮。

5G網路資安安全方面，透過此一計畫盤整國際、區域標準組織及已商轉5G網路之國家作為供我國參考，確保未來我國5G網路安全可信賴。

NCC考量5G技術標準仍在持續演進中，且業者建設期程不一，以及3G、4G、5G網路異質共存之事實，NCC將於109年至111年實施政府科技發展計畫，持續進行相關法規調適與場域實證，確保5G網路資安防護功能與國際接軌，並帶動5G創新應用服務及數位經濟發展。

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