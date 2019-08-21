轉型觀光工廠最高補助150萬元 新北即起申請

2019-08-21 16:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府推動「新北市產業觀光輔導計畫」，鼓勵傳統工廠轉型觀光化，提供軟硬體改善規劃建議及硬體補助，今年度輔導計畫即日起至9月10日受理申請，最高可獲150萬元補助。

新北市政府經發局長何怡明表示，新北推動產業觀光化已11年，現有25家觀光工廠及產業文化館，宏洲磁磚觀光工廠去年獲評為國際亮點觀光工廠，另外共計4家觀光工廠獲評優良觀光工廠，轉型成觀光工廠的企業平均有2至3成業績成長。

經發局表示，新北觀光工廠類型多元，孕婦裝、香氛、衛生套、時間科藝體驗、金工、傷口照護及今年5月甫成立的綜合文具等主題更是全國唯一，今年10月也將成立米其林三星級苦茶油及丹麥麵包莊園等新主題觀光工廠，主題更多元。

經發局說，只要產業具教育價值、領有新北市合法登記工廠，且預計發展產業觀光的場域符合相關法規，空間可進行轉型規劃者，皆可提出申請，將由專人協助診斷評估發展條件，遴選通過後有機會獲最高150萬元的硬體改造補助。詳情可上新北市經發局官網查詢。

經發局說，新北市安排專業經營輔導團隊提供主題企劃、場域動線及空間展示等軟硬體轉型規劃外，更補助硬體、整合跨局處資源聯合行銷，以團體戰方式進攻休閒旅遊市場。

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