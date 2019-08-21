轉型觀光工廠最高補助150萬元 新北即起申請
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新北將再成立米其林三星級苦茶油及丹麥麵包莊園等新主題觀光工廠。（圖由新北市經發局提供）

新北將再成立米其林三星級苦茶油及丹麥麵包莊園等新主題觀光工廠。（圖由新北市經發局提供）

2019-08-21 16:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府推動「新北市產業觀光輔導計畫」，鼓勵傳統工廠轉型觀光化，提供軟硬體改善規劃建議及硬體補助，今年度輔導計畫即日起至9月10日受理申請，最高可獲150萬元補助。

新北市政府經發局長何怡明表示，新北推動產業觀光化已11年，現有25家觀光工廠及產業文化館，宏洲磁磚觀光工廠去年獲評為國際亮點觀光工廠，另外共計4家觀光工廠獲評優良觀光工廠，轉型成觀光工廠的企業平均有2至3成業績成長。

經發局表示，新北觀光工廠類型多元，孕婦裝、香氛、衛生套、時間科藝體驗、金工、傷口照護及今年5月甫成立的綜合文具等主題更是全國唯一，今年10月也將成立米其林三星級苦茶油及丹麥麵包莊園等新主題觀光工廠，主題更多元。

經發局說，只要產業具教育價值、領有新北市合法登記工廠，且預計發展產業觀光的場域符合相關法規，空間可進行轉型規劃者，皆可提出申請，將由專人協助診斷評估發展條件，遴選通過後有機會獲最高150萬元的硬體改造補助。詳情可上新北市經發局官網查詢。

經發局說，新北市安排專業經營輔導團隊提供主題企劃、場域動線及空間展示等軟硬體轉型規劃外，更補助硬體、整合跨局處資源聯合行銷，以團體戰方式進攻休閒旅遊市場。

  • 新北市觀光工廠好吃好玩又能傳遞產業文化知識。圖為吳福洋襪子故事館。（圖由新北市經發局提供）

    新北市觀光工廠好吃好玩又能傳遞產業文化知識。圖為吳福洋襪子故事館。（圖由新北市經發局提供）

  • 製造業轉型為觀光工廠或產業文化館後，可保存產業價值、品牌知名度與營業額平均至少能提升20％以上。圖為香帥蛋糕芋製所。（圖由新北市經發局提供）

    製造業轉型為觀光工廠或產業文化館後，可保存產業價值、品牌知名度與營業額平均至少能提升20％以上。圖為香帥蛋糕芋製所。（圖由新北市經發局提供）

  • 新北觀光工廠最高補助150萬，即日起至9月10日止開放申請。圖為王子創意文具國。（圖由新北市經發局提供）

    新北觀光工廠最高補助150萬，即日起至9月10日止開放申請。圖為王子創意文具國。（圖由新北市經發局提供）

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