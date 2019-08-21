北市抽驗蔬果農藥殘留 全聯、頂好皆不合格

2019-08-21 15:23

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府衛生局會定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥含量。衛生局7月共計抽驗82件蔬果產品，檢驗結果7件不符合規定，不合格率8.5%，其中還有3件來自台北農產運銷股份有限公司。

衛生局這次抽驗發現，「百香果」、「甜豌豆」、「辣椒」各1件檢出3項殘留農藥不符規定；「甘藷葉」1件檢出2項殘留農藥不符規定；「火龍果」1件及「油菜」2件各檢出1項殘留農藥不符規定。其中頂好師大店的甜豌豆驗出殺菌劑「普克利」超標19倍、全聯福利中心大安民榮門市的二林火龍果則驗出殺蟲劑「賽滅寧」超標11倍。北農的百香果驗出殺菌劑、油菜驗出殺蟲劑、甘藷葉驗出殺菌劑與殺蟲劑。

北農主秘路全利表示，不合格商品會通知供應人，並要求農友停止供應10天，北農目前每天平均抽驗300件商品，會持續把關，並向產地加強宣導用藥安全等注意事項。

北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可依法處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局已針對不符規定產品，命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

衛生局鼓勵民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動自來水沖洗2到3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

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