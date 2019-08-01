北市抽驗生鮮蔬果農藥殘留 家樂福、頂好都中鏢

2019-08-01 16:52

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果。共計抽驗90件蔬果產品，檢驗結果12件不符合規定，不合格率13.3％。

衛生局這次抽驗的12件不符規定蔬果產品，西芹、甜豆各1件檢出7項殘留農藥不符規定；1件百香果檢出4項殘留農藥不符規定；香菜、韭菜花、茄子、白蘿蔔、愛文芒果、葡萄各1件及百香果3件各檢出1項殘留農藥不符規定。違規商品中，1件新光三越天母店的韭菜花殺蟎劑殘留超標64倍、1件家樂福的西芹殺菌劑超標20倍、另1件頂好超市大直店的香菜則驗出殺草劑理有龍（標準為不得驗出）。

衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

衛生局建議民眾，可以優先選購當季蔬果，並在食用或烹調蔬果前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時也可將鍋蓋打開，以降低農藥殘留。

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