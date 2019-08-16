好市多進口藍莓「農藥超標」 近3千公斤全數退運、銷毀

2019-08-16 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕食藥署日前在網路公布邊境查驗不合格產品名單，其中驚見知名美式賣場好市多從美國進口的「NATURIPE藍莓（FRESH BLUEBERRIES）」以及日本進口的「MEIKO鮮藍莓（FRESH BLUEBERRY）」，兩款總計退運、銷毀2901.9公斤。

綜合媒體報導，食藥署13日公布本週邊境查驗不合格產品名單，總計十五樣產品，賣場好市多從美國進口的「NATURIPE藍莓（FRESH BLUEBERRIES）」和日本進口的「MEIKO鮮藍莓（FRESH BLUEBERRY）」，檢驗結果發現農藥超標，前者退運銷毀2891.7公斤，而後者則是10.2公斤。

而美國進口的「NATURIPE藍莓（FRESH BLUEBERRIES）」被驗出殘留農藥氟派瑞0.01 ppm，日本進口的「MEIKO鮮藍莓（FRESH BLUEBERRY）」則被驗出農藥布芬淨0.02 ppm，都不符合《食品安全衛生管理法》第15條不可驗出的規定。

除了這兩款產品，也有多項進口農產品出現農藥超標的問題，另外則有自新加坡進口的魚肉被驗出重金屬、馬來西亞進口的食品調味劑添加防腐劑超標，全數被查驗人員擋在關外。

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