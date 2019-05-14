蔬菜先洗還先切才能少農藥？ 食藥署研究後給答案

2019-05-14 12:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多民眾自己開火煮飯，在清洗蔬菜時會有疑慮，到底要先清洗後再切、還是先切蔬菜後再洗？食品藥物管理署在官方網站專文解釋，應「先洗後切」，才能避免農藥汙染刀具。

許多家庭主婦會加強清洗蔬菜，以免吃進農藥，食藥署指出，蔬菜「先洗後切」，可以避免農藥汙染刀具，不致使刀具上的農藥汙染其它乾淨的部位，減少蔬菜表面被農藥污染的風險。

食藥署建議，清洗時以清水先浸泡3分鐘，等農藥溶解在水中後，再用流動的清水沖洗。

值得提醒一點，浸泡時間不需太長，重點是以流動的水沖洗，才能讓水流帶走蔬果的殘留農藥，蔬果經過仔細沖洗，才能切小塊。

食藥署也提醒，若消費者擔心「脂溶性農藥」殘留的問題，可使用蔬果清潔劑清洗，這類清潔劑中的「介面活性劑」，能夠有效溶解脂溶性農藥。

清洗方法與水洗相同，先浸泡、再沖洗，但若操作方式不當，介面活性劑往往比農藥更容易殘留在蔬果中，對健康的風險也更高。因此使用蔬果清潔劑之後，建議再以清水沖洗殘留的清潔劑。

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