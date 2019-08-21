超工整圖案排列 自認有強迫症的人看了也覺得舒服

Adam Hillman把巧克力排成工整的圖案。（圖片由Adam Hillman授權）

2019-08-21 18:30

〔影音新聞／綜合報導〕如果你自認有強迫症，總是想把物品排得很整齊，那你可能會喜歡藝術家Adam Hillman的作品，他擅長把各種顏色的物品排出工整、色彩又協調的圖案，他有一系列作品專門向名畫致敬，使用了各種物品排列出《星夜》和《蒙娜麗莎》等名畫，看起來十分生動。

Hillman曾表示，他早期的作品比較偏向將許多顏色的同種物品排列組合，現在他更重視表現顏色之間的對比或漸層，但不論是哪個時期，他的作品所呈現出的和諧感總讓人覺得超紓壓。

在 Instagram 查看這則貼文 Cropped Tops Adam Hillman（@witenry）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 上午 11:31 張貼

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法