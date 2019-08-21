神豬虐養話題延燒 竹縣議員提案禁賽

2019-08-21 14:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣義民祭神豬競賽遭動保人士抗議虐養風波延燒，綠黨縣議員余筱菁今天說，向新竹縣政府提案宣導且禁止非人道飼養之神豬與相關競賽活動，期望未來不要有更多痛苦的生命繼續被這樣對待。

新竹縣議會第19屆第4次臨時會於19日至23日召開，余筱菁的提案內容如下：建請宣導非人道飼養之「神豬」與禁止相關競賽活動，並開始研擬辦法禁止非人道飼養動物辦法，並且由縣府主辦以神豬米食造型競賽與神豬麵食造型競賽做為神豬飼養之替代方案。

余筱菁在臉書粉絲專頁「余筱菁客家好妹仔」上貼文說，義民節是她小時候很期待的節日，因為阿公常常牽著她去看神豬比賽，但長大後開始深入了解文化的背後是怎麼開始，也了解到神豬的由來是從「強迫灌食」開始，看著他牠們胖到走不動，躺在地上連打打滾都沒辦法，只能靜靜的躺在那，一個生命的尊嚴，就這樣徹底地被無視。

貼文中也提到，她身為一位綠黨人，長期關注動保議題，因此她要以綠黨召集人與新竹縣議員的身分，向新竹縣政府提案宣導且禁止非人道飼養之神豬與相關競賽活動，期望未來不要有更多痛苦的生命們繼續被這樣對待。

新竹縣政府表示，尊重這項提案也會列為參考，但神豬比賽是義民祭傳統文化，官方也要尊重民間信仰，不過隨著時代慢慢的改變，民間陸續出現用米、麵、餅乾、糖果等食材堆疊而成的神豬外型供品，縣政府近幾年也在義民祭系列藝文活動中推動用藝術創作媒材做創意彩繪神豬，未來也會繼續推動。

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