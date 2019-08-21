醫病》高齡社會好難「行」 一年4萬多人髖關節有毛病

2019-08-21 11:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣越來越多老人、年紀也越來越大，許多人有髖關節病變導致疼痛、生活出問題，一年約4萬多人有輕重不等的髖關節症狀；醫師提醒，如果藥物、輔具都無法改善症狀，就得考慮用人工髖關節取代受損的關節。

髖關節是人體站立或行動時支撐人體重量的主要關節，由股骨頭和髖臼組成，並與軟骨、滑液膜及纖維囊組成，當發生嚴重髖關節炎、類風濕性髖關節炎、髖關節骨折、缺血性股骨頭壞死等，造成正常髖關節被嚴重破壞而不能行使正常功能及活動時，病患通常會感到非常疼痛。

台大醫院骨科部主任楊榮森說，現在髖部骨折、關節炎等病患很多，一年好幾萬人，除了老人外，有些年輕人因長期打類固醇等藥物，導致骨頭壞死，也需要換掉髖關節。

楊榮森說，治療髖關節炎要看疾病的期別與病人的年齡，最初一般是使用止痛藥或是非類固醇的抗發炎藥及復健，目的是減少疼痛、增進肌力、改善活動範圍；當使用藥物治療、改變生活作息及使用輔助裝置仍無法改善時，醫師會根據病情考量人工髖關節置換。

人工髖關節有不同材質組成的產品，各自都有優缺點、以及適合的族群，包括金屬髖關節、部分塑膠髖關節、陶瓷髖關節等。

主管醫療器材的食品藥物管理署提醒，目前人工髖關節是以第二、三等級醫療器材列管，須經食藥署審查產品安全性及效能後，才可取得上市許可證。

食藥署提醒，在接受人工髖關節置換術前務必與骨科醫師充分溝通，依照病患的年齡、活動度、體重、生活習慣等，選擇適合的人工髖關節，並遵守醫院提供手術前、後注意事項。

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