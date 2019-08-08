醫病》婦腳痛走路搖晃像「素還真」 這症狀害的…

2019-08-08 20:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中59歲周姓婦人年輕時走路經常感到雙腿無力、搖搖晃晃，造成腰部、鼠蹊、膝蓋不適，還被朋友笑說：「走路像素還真」，但去年開始，雙腿開始感到疼痛，甚至痛到不能走影響工作，就醫檢查發現是兩側先天性髖臼發育不全併嚴重髖關節炎，經兩側人工全髖關節置換手術治療後，症狀終大幅緩解。

亞大醫院骨科部主任唐國民今天說，這名婦人年輕時走路就常感到無力，去年開始更是常感到疼痛，雖嘗試藥物、按摩、拉筋、整脊、推拿等治療方式，但效果都不明顯，生活大受影響，就醫後安排接受人工全髖關節置換手術治療，術後不再感到疼痛，目前透過復健加強下肢肌力訓練，希望早日返回工作崗位。

唐國民指出，先天性髖臼發育不全是因患者在嬰幼兒時期髖臼發育不正常，導致髖關節解剖位置結構性異常，通常出生3個月就可透過超音波等檢查發現，已經學走路的小孩，若是單側脫臼會出現跛行，若是雙側脫臼更會走路如鴨子般搖晃，家長可透過觀察及早發現。

唐國民說，若患有先天性髖臼發育不全的民眾，未能在早期接受治療，等到成年後容易出現嚴重的髖關節炎，需接受人工全髖關節置換手術，切除損壞的關節和股骨頭，再安裝人工髖關節，雖目前醫學技術進步，接受此手術後恢復快，但因手術困難度高，仍須由有經驗的醫師執行較佳。

唐國民也提醒接受過此手術的患者，人工髖關節再置換的困難度比第一次高，為降低關節再置換的機率，術後應控制體重，減緩關節磨損，並適度的運動，藉由訓練肌力、提升骨密度，減輕關節磨損的機會。

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