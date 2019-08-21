台南是什麼樣子？ 紀錄片好手用影像告訴你

2019-08-21 10:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南又誕生了一批紀錄片好手！台南市政府主辦的第9屆「社區影像紀錄人才培訓班」，今年的學員在暑期3個月密集訓練下，產出13部優秀的在地紀錄片，充實台南素人影像的資料庫，也讓全台灣看見民間的影像創作活力。

今年影像班學員的紀錄片同樣維持題材多元與形式自由的特色，對人文議題的刻畫和探索更是深刻，特別是對於社會公共領域的關懷，例如探討單車城市交通脈絡的《單車之道》、以環保減塑為主題的《撿一片海》。

關懷流浪動物生存的《我能為你做什麼》、記錄家鄉關廟在地文化推廣的《香洋仔》，這些作品都展現台南人對這座城市最真誠的觀察與期盼。

每年的作品也都不乏精彩的人物故事，像是以蘇友泉教授的篆刻人生為題材的《寄情方寸》、老塘湖藝術村的藝術家匡乙紀錄片《匡，無框》；另外也有將鏡頭聚焦親情，拍攝失智症父親的《我的老爸爸》等。

也有部分學員嘗試在影像形式上突破，像是《記憶潮濕.gif》用實驗性元素詮釋記憶與情緒，《聲刻映像》則以聲音尋覓城市影像特色。

台灣南方影像學會說，「家鄉紀錄手」在新媒體與影像傳播崛起的時代誕生，多年來不斷的以扎實完整的訓練，培訓出一批批的紀錄片好手，讓市井裡來不及被挖掘的生命故事，透過庶民的眼光記錄下來。

8月24日下午1點10分，將在成功大學綠色魔法學校崇華廳舉行成果發表會，與創作者一起分享交流紀錄片帶給人們的影像悸動。

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