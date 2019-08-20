橫跨140年「民間書契」當垃圾丟 金門清潔隊員「撿到寶」

2019-08-20 19:39

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮公所1名清潔隊員從垃圾清運站中「撿到寶」，全部是清代乾隆到民國年間民間使用的古文書契，包括地契、蚵田契及典押字條總計可辨識達46件；金城鎮長李誠智如獲至寶，他今天審視全件後表示，盼能移至文化單位妥善保管。

金門文史工作者林金榮說，這些民間書契見證金門140多年來歷史的社會及經濟活動，甚至反映出後來金門「落番」南洋的移民背景，是展示教育的最佳教材。

金城鎮公所清潔隊員許志行日前將縣立體育館資源回收站物品，運往資源中心進行分類時，發現兩個木箱內各裝1落用毛筆書寫的書契，經過整理，可供辨識有46件，最早從清代乾隆49年，最晚至民國13年，橫跨約140年，文書件數分別是乾隆4件、嘉慶3件、咸豐7件、道光6件、光緒21件、宣統1件、民國4件。

林金榮說，書契主要包括土地、房產、蚵埕的典當、買賣契約，沒有公部門用印的關防，全是俗稱「白契」的民間書契；在契書上載明買賣人、代書人、見證人和「畫押」的記號，也點出當時民間人與人的交易活動首重承諾，即使沒有關防作保，只要有第3人見證，本人畫押就算數。

林金榮說，根據這些從乾隆到民國的書契記載，可以發現清代中晚期人口增加，整個經濟活動緊縮，也催動後來金門「落番」下南洋討生活的移民潮，這些背景間接反映到居民變賣土地和蚵埕的景況。

書契中記載主人的財產由「抽鬮」而來，間接說明早年分配家產使用「鬮書」的存在；還有典押蚵田契述明：「蚵石若是被外地賊船偷載而去與銀主無干」，也點出當時海上盜賊滋擾頻繁的不安氛圍。此外，契書載有鶯銀、英銀、洋元、大銀、制錢及銀角等不同幣制，都說明當時的金門社會，在經濟活動上與外界接觸的情形。

金城鎮長李誠智說，雖然很希望這些在金城鎮發現的「文化財」，能如林金榮建議的就地保存，但受限於鎮公所沒有恆溫恆溼設備的場地，希望縣文化局或文化園區能協助後續的保存工作。

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