雲林木瓜也被雨害 農委會今列災害救助

2019-08-20 19:29

〔記者林國賢／雲林報導〕連日大雨，雲林縣木瓜出現嚴重倒伏、落果、發霉腐爛災情，農委會今天傍晚公告列入天災害現金救助及低利貸款項目，明天開始至30日止接受農民申報。

雲林縣自13日清晨起連日大雨不斷，林內木瓜也出現落果、倒伏等災情，農民叫苦連天，立委劉建國、林內鄉長張維崢今天勘災，由於農委會已將高雄市木瓜列為天然災害救助項目，劉建國認為同樣是木瓜受損不能一國二制，要求農委會必須將雲林木瓜也列入災害救助，農委會隨即同意並在傍晚正式公告。

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