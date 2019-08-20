美百餘青少年因電子煙致肺病 董氏疾呼禁新興菸品

美國一名18歲大學生Chance Ammirata，16歲開始吸電子煙，結果上週造成肺塌陷送進加護病房。（董氏基金會提供）

2019-08-20 14:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕美國媒體報導，當地出現許多青少年因吸食電子煙導致癲癇、大麻濫用及肺坍塌，甚至出現不明原因的嚴重肺部問題，甚至因此住進加護病房；董氏基金會指出，美國年輕人等於用自己的生命警告，台灣政府不應再消極，應以美國為鑑，儘速修法「全面禁止新興菸品」。

董氏基金會執行長姚思遠說，上週《美國醫學會兒科期刊》才指出，使用過電子煙的青少年吸食大麻的機率是沒用過電子煙青少年的3.5倍，確認電子煙是青少年濫用大麻的原兇。

美國食品和藥物管理局（FDA）也公布自4月初至今，年輕人使用電子煙導致癲癇發作病例已從35件暴增到127件，FDA同時也提出警告，吸食電子煙還可能會引發與嘔吐有關的神經系統問題。

台安醫院胸腔科醫師吳憲林說，最新研究發現，從吸食電子煙後肺泡的發炎反應來看，電子煙造成的發炎反應並沒有比紙菸來得小，甚至更為急促；近年來也有醫師報告，有人吸電子煙導致嚴重的油脂性肺炎，造成呼吸衰竭需要插管接呼吸器，甚至於使用葉克膜的病例。

董氏基金會強調，美國政府2010年起採取「開放成年人、禁止青少年使用電子煙」政策，才短短幾年，竟如同「瘟疫」般造成全美至少360萬中學生身陷電子煙危害中。

董氏呼籲，請台灣政府正視美國年輕人的前車之鑑，儘速修法「全面禁止新興菸品」。

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