WHO：電子煙危害無庸置疑 應受管制

2019-07-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）廿六日指稱，電子煙和加熱式不燃燒菸品（HTP），都對減少癌症沒幫助，呼籲吸菸者與各國政府勿相信菸商對其最新推出菸品的說詞。WHO直指，電子煙的危害「無庸置疑」，應加以管制，並警告試圖藉由使用電子菸品戒菸的癮君子，打消此一念頭。

無助減少癌症 勿信菸商說詞

WHO表示，儘管吸電子煙者接觸的有毒物質程度低於吸菸者，但這種裝置仍對使用者造成「健康風險」。WHO在其第七份「全球菸品流行病報告」中指出，即使與電子尼古丁輸送系統（ENDS）有關的具體風險程度，還沒有被確切地估算出來，但ENDS無疑有害健康，因此該受管制。

該報告亦提到，所謂電子煙有助癮君子戒除對傳統香菸菸癮的說法，「證據不足」。在大部分買得到電子煙的國家，多數吸電子煙者仍繼續並用傳統紙菸及電子煙，這幾乎無助於降低抽傳統香菸對健康造成的風險和影響。

電子煙、電池供電的裝置越來越普及，由於這類「無煙」產品令使用者吸入會使他們上癮的尼古丁菸油，因此已引發全球有關當局決策者擔憂，這將淪為使年輕世代染上菸癮的新門路。根據該報告，傳統紙菸在全球菸品市場中，目前佔比仍高達九十七％。

WHO警告，菸品業者散布關於比起傳統香菸，電子菸品較不危險，還能協助部分癮君子完全從傳統香菸轉到「更安全」的替代選項等錯誤資訊，係「一項眼前而且實際的威脅」。領導WHO「無菸倡議」的普拉薩德（Vinayak Prasad）說，除了尼古丁，電子煙還含有重金屬，已知會傷害心肺。全球對使用電子煙的限制正越來越多，美國舊金山六月就禁止販售和製造這類菸品。佔全球菸品市場近三分之一的中國，也打算規範電子煙裝置。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法