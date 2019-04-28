電子煙專賣店林立 宜蘭縣府︰掛招牌不違法

2019-04-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕近年全台電子煙大流行，民眾製造、販賣與進口電子煙都可能吃上罰單。不過，宜蘭縣近期街頭上卻高掛「電子煙專賣店」的招牌，讓不少民眾質疑，難道電子煙已可合法販賣？縣府衛生局指出，懸掛招牌並不違法，但衛生局會不定期稽查，只要販賣的電子煙外型像菸品，或成分含尼古丁都違法，會依法開罰。

據了解，過去業者販賣電子煙常是「偷偷來」，沒有公然掛招牌，有的甚至只賣熟客，以避免稽查；不過，近期宜蘭縣街頭上，卻有不少業者高掛「電子煙專賣店」招牌，讓不少民眾產生疑慮：「難道販買電子煙，在台灣已經全面合法？」

衛局︰煙油若含尼古丁 販賣觸法

衛生局指出，電子煙還不受菸害防制法管制，衛福部正在積極推動修法，現階段懸掛招牌、吸食等，都無法可管。但要提醒民眾，製造或進口電子煙完全禁止，如被查獲，可開罰一萬到五萬元罰金，得連續罰。

衛生局指出，現階段縣內已知的電子煙專賣店有八家，販賣的部分，由於尼古丁是禁藥，如果電子煙煙油被驗出含尼古丁成分就違法，可依藥事法移送法辦，吃上刑責。販賣的電子煙外型像一般市面上的菸品也不行，可依菸害防制法開罰一千元到三千元，得連續罰。

衛生局強調，市售電子煙煙油，沒有經過檢驗，成分不知道是什麼，也不清楚對人體有無危害，有的煙油甚至還有毒品成分，還是呼籲民眾儘量不要吸食，且現階段沒有任何證據，證明吸食電子煙可以戒菸，坊間流傳「吸食電子煙可以戒菸」並非正確觀念，如業者用這樣的標語販賣，也可依藥事法開罰。

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