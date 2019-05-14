民團籲勿開放新興菸品 政院︰朝管制方向修法

2019-05-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為支持政府全面禁止新興菸品，由一四○個民間團體所組成的「台灣拒菸聯盟」，昨日赴行政院遞交陳情書，呼籲政府堅守禁止開放新興菸品立場，莫讓菸商用國人健康賺取龐大利益；政院回應表示，將朝管制方向修法。

「台灣拒菸聯盟」在陳情信提及，全世界最大菸草公司歷經多年申請，美國政府今年四月抵擋不住，有條件核准加熱式菸品在美上市。民間團體不斷收到民眾通報，菸商已開始遊說民代，要運用政治與貿易途徑，加大對台灣政府施壓，要求開放加熱式菸品。希望行政院長蘇貞昌能頂住壓力，以保障人民健康的「無菸癮台灣」為目標，堅定禁止開放新興菸品。

加熱式菸品含有害物質 年輕人吸食大增

「新興菸品一樣在吸食尼古丁！」董氏基金會執行長姚思遠指出，肯定政院不屈服菸商壓力，也要表達對政府捍衛國人健康的支持，美國有超過三百五十萬中學生有菸癮，台灣已有效降低吸菸人口，一旦開放，將有大批年輕人成癮。

青少年醫學暨保健學會理事長詹其峰指出，國人十大死因一半與吸菸有關，現在國外有各式各樣新興菸品，連ＵＳＢ功能的都有，吸引年輕人去抽菸。據日本調查研究顯示，日本十五歲至十九歲青少年使用加熱菸比例暴增三倍，顯示加熱菸對青少年及非吸菸者有吸引力，且造成吸菸者延遲戒菸時機，及成為多重尼古丁商品使用者。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟分析，短短幾年，電子煙及加熱式菸品已分別被驗出超過四十種及五十八種有害物質，電子煙還會引起肺部發炎、過敏和哮喘症狀，心肌梗塞機率亦增加一．八倍。

消基會董事游開雄呼籲，目前澳洲、泰國、新加坡、巴西等國家都禁止新興菸品，國家以民眾健康為最高原則，台灣沒有理由開放新興菸品。

行政院內政衛福勞動處處長蘇永富表示，目前「菸害防制法」對於電子煙管制的相關修正法規，正由立院審議中，在法律修正之前，對於新興菸品仍會禁止，未來也會朝管制方向進行修法。

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