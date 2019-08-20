揮別塞車夢魘 溪頭觀光動線將開新路

2019-08-20 14:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今日首度在鹿谷公所舉辦「151乙線道路拓寬改善工程」公聽會，儘管可能被徵收土地的地主多達70多人，但地主們也都樂於配合，縣長林明溱也當場允諾以市價徵收，以示感謝大家對公共建設的支持，這也為鹿谷鄉親為擺脫假日大塞車的夢魘跨出一大步！

俗稱「延溪公路」的151線，係竹山、鹿谷兩鄉鎮，通往溪頭、妖怪村、鳳凰谷鳥園、杉林溪等景點的觀光動線，且多屬單線道，今年暑假以來，隨著氣溫不斷飆高，每逢週末假期及連續假日交通總是嚴重打結，有時甚至從入口處的初鄉橋就開始回堵，如何改善備受各界關注。

縣長林明溱在公聽會中指出，貫穿南投、名間、集集、水里等4鄉鎮市的139線，終點位於鹿谷初鄉國小一帶，目前計畫將原靖山農路拓寬升級為縣道151乙線，屆時，便可與縣道151線及139線串聯成交通網絡，不但有利於濁水溪線觀光發展，假日151線車流量過多造成塞車的難題，也可望迎刃而解。

鄉長邱如平在會中也率先表態支持縣府151乙線道路拓寬計畫，並表示，該工程一旦完工，形同打通鹿谷交通任督二脈，可為地方經濟繁榮注入一股新活力，同時公所也一定會善盡做縣府好幫手的角色，讓地主們踴躍配合，以利該計畫早日付諸實現。

縣府說，「151乙線道路拓寬改善工程」，路寬約9公尺、長約1473公尺，也獲交通部核定列入「生活圈道路交通系統建設計畫」之中，經費約1億3000多萬元，待公聽會、土地協議價購等作業流程無誤後，後續便可辦理發包及動工。

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