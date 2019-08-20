全國最嚴重... 高雄農損增至近2200萬元

2019-08-20 11:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業損失再擴大至近2200萬元，仍是全國最嚴重，主要受害作物為木瓜水傷，其中六龜區農田埋沒5公頃、流失3公頃，農委會昨已公告木瓜現金救助。

根據市府農業局統計，農作物損失1499萬6千元，主要受害作物為木瓜水傷；並有六龜區通報農田埋沒5公頃、流失3公頃，損失700萬元。

氣象局持續對高雄發佈大雨特報，在雨勢暫歇後，果品受陽光照射可能導致遲發性災情，市府也會持續注意並積極輔導農友查報災損，特別是苦瓜、南瓜、胡瓜等果菜類及茄子、番茄等茄科作物及高麗菜等容易因連續降雨轉晴後有災情顯現，市府也正加強確認，並積極爭取中央辦理現金救助。

另外番石榴、香蕉等長期作物災情，也可能隨著氣候穩定而顯現，農業局呼籲農友加強田間排水及雨後疫病防治，減少損失，市府也與農糧署及高雄改良場密切聯繫農損，加速確認災情並安排現勘，倘災損率達20%，即陳報農糧署啟動農業天然災害現金救助及低利貸款，協助農民復耕。

農業局指出，因今年7月後連續降雨，可能導致農作水傷的遲發災損，除農友可主動通報土地所在地公所外，農業局也持續與公所、農會注意觀察災情，倘受災達標準即組成災情鑑定小組勘災，確認農損，並辦理相關措施，以協助農民。

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