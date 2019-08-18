高市農損逾359萬 六龜農田埋沒、流失8公頃

2019-08-18 14:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日來受西南風影響連續降雨，截至今天為止，造成359萬7千元農損，主要受害作物為木瓜水傷，另有六龜區農田埋沒5公頃、流失3公頃，農業局表示，因連日豪雨勘災困難，將於週四與專家組成災情確認小組，確認這波豪雨農損程度，呼籲農民主動向區公所通報。

高市木瓜種植面積約258公頃，主要是旗美區228.4公頃，包含美濃92.2公頃、六龜55.5公頃、杉林46公頃、旗山34.7公頃等，近來連續降雨影響，造成水傷災情逐漸顯現，市府農業局及當地區公所正加緊確認災損，連日豪雨災情也讓勘災困難，後續隨著氣候轉穩、陽光照射後，木瓜等遲滯性災情將持續明顯，市府呼籲農民如有災損，應主動向公所通報。

農業局長吳芳銘表示，市長韓國瑜關心農民損失，籲請農友若有農損主動通報，將待豪雨暫歇，區公所與農民才能確認災情損失，預計週四邀集高雄改良場、農糧署等組成災情確認小組，確認這波豪雨農業災損程度，將以最快速度陳報中央，爭取天然災害現金救助。

此外，農業局也持續監控批發市場蔬菜價格，並透過梓官區農會滾動式倉儲，備有高麗菜60公噸，將視市場供貨情形釋出，以穩定菜價，並持續辦理肥料補貼，有需要農友可向農會或合作社提出申請。

農業局說，農民使用國產微生物肥料依購買憑證所列金額補助一半，每公頃最高補助5000元整，協助農民復耕，回復生產次序；農田地力改良肥料資材依購買憑證所列金額補助三分之一，每公頃最高補助3000元整，國產有機質肥料每公斤2元，每公頃最高補助6公噸。

因應近期持續降雨，吳芳銘呼籲農友密切注意氣象報告，豪雨期間加強田間排水，並注意果品遲滯性的損傷；農業局也將密切注意災情，持續協助農民。

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