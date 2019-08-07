高市今年農損破1.7億元 全國第二慘

2019-08-07 23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年農業損失金額破1.7億元，在全國排名第二，隨著利奇馬颱風逼近，梓官蔬菜專區復耕蔬菜還未長大，農民今搶收蔬菜有限，只能加強排水、防災。

高市今年因氣候異常，造成農業損失金額超過1.7億元，排名全國第二名，僅次於雲林縣1.84億元，值得一提的是，過去農損大多因颱風重創，今年罕見不是因為颱風，農損金額卻突破億元。

根據農委會統計，高市今年1至7月資料顯示，農損前三名為荔枝8004萬元最慘，其次為水稻2076萬元、龍眼2008萬元，連高山的桃源區愛玉也受創，產量剩下不到2成，首次爭取天然災害救助，日前已獲中央公告核定。

農業局表示，今年1、2月因旱災受創，5至7月接連下起豪大雨，造成農損金額破億元，市府除了加強行銷農產品外，也邀請高雄改良場為農友上課，因應極端氣候衝擊，調整田間管理模式，提升作物栽培調適，以減少農業損失。

隨著利奇馬颱風來勢洶洶，梓官蔬菜專區原本種植30多公頃蔬菜，但自5月以來不斷下雨，719豪雨又造成農損，復耕蔬菜飽受水患，大多還不及長大，農民今下田搶收蔬菜，但能採收的蔬菜很少，僅部分空心菜、油菜等。

農民感到很無奈，今年因連續降雨蒙受損失，沒想到颱風又要來攪局，直呼是屋漏偏逢連夜雨!農業局提醒農民颱風強風降雨，易造成農作物倒伏、折損，葉片、花及果實損傷，及田區浸水等情況，務必於風雨來襲前，做好加強排水及相關防範措施。

農業局指出，易倒伏作物應加強立支柱固定，檢查園區排水，確保排水順暢，設施網室應加強固定，已達採收成熟度作物，應儘快採收，以減少災害損失。

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