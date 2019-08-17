高雄2天累積降雨672.5毫米 農損以木瓜最慘

2019-08-17 23:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日下起豪雨，2日天累計最大降雨量672.5毫米，造成農業損失初估306.6萬元，以木瓜水傷損失201.8萬元最慘，今年整年農損金額破1.7億元。

根據市府統計，這波豪雨最大24小時累積雨量逼近500毫米，以桃源區491毫米最大，高達94條土石流紅黃色警戒，累計2天最大降雨量是桃源區672.5毫米。

高雄今雨勢雖明顯趨緩，最大時雨量橋頭區42毫米、最大24小時累積雨量仁武區122毫米，造成多處道路積淹水，包括仁武區鳳仁路、鳥松區中正路、小港區漢民路中山國中前。

值得一提的是，連日豪雨造成農作物水傷，農民爭取天然災害現金救助，市府農業局初估農損金額106.6萬元，被害面積共119.8公頃，農業局提醒農民加強排水，及雨後疫病防治。

主要受害農作物為木瓜，損失金額201.8萬元，被害面積共74.5公頃；香蕉水傷會葉片黃化，主要是葉面破損，被害面積15.2公頃、損失金額61.6萬元；蔥則是泡在水裡等，被害面積3公頃、損失金額12.5萬元。

此外，桃源區四社部落聯外道路路基淘空，路面崩塌寬五公尺、長約三十公尺，農民擔心數萬公斤芒果無法採收，區公所將待天氣好轉趕工，方便農民運送農作物下山。

市長韓國瑜今沒有市政行程，由副市長李四川代為視察路竹區頂寮社區因地勢低窪，經常受到潮汐影響，飽受海水倒灌之苦，水利局已於三公宮一帶進行水利改善工程，已完成加高護岸50公分、長度約320公尺，將設置防潮閘門及抽水機，以減緩海水倒灌，預計今年底完工。

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