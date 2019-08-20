中市市政路延伸工程將啟動 地主質疑土地費用縮水

2019-08-20 11:45

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市市政路延伸至工業區工程，地方期盼20年，在市議員陳淑華要求下，市府建設局今日再度召開地方說明會，市府將自明年起編列預算，分3年2階段打通市政路，以紓解台灣大道、五權西路的交通。另外，該工程土地費用從49億元減為33億元，遭到地主質疑是否低價徵收。

建設局長陳大田表示，市政路延伸是為紓解台灣大道、五權西路的交通，規劃分流工業區來往車流，將依原先規劃的60米計畫進行開闢，用地費估算約33億元，工程費約27億元。市府將自明年度起編列市政路開闢預算，分3年2階段開闢市政路。

陳淑華表示，市政路延伸經過西屯區協和里、龍潭里的農業區，當地民眾這幾十年來，歷經東海大學建校、台中工業區開發、高速公路、環中路開闢、高鐵等的低價徵收民地，「當地人民的財產十不存三」，民眾希望市府能真正採用保護人民財產的方式開發，市價徵收應合理估價，不要再造成人民損失。

陳淑華也指出，地主最大的質疑是，前市長胡志強時期估算土地費用是42億元，前市長林佳龍時期則估算49億元，為什麼到了市長盧秀燕，反而縮水成33億元，他們非常擔心市府以低價徵用民地，這是對市政路延伸工程最大的質疑。

另外，前議員陳瑞德、龍潭里長張清文等人則強力建議市府重啟整體開發方式來取得市政路用地，除了減輕市庫負擔，也能帶動地方繁榮。

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