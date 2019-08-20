學保易流標 新學年政府接手定位「政策保險」

2019-08-20 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕攸關全國約310萬名幼兒園至高中職學生團體保險，每年都面臨流標危機，今年8月新學年起，教育部把學保定位為「政策保險」，推動「高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例」，將以往透過招標的商業型保險，改為由政府設置保險費審議會，並邀請各專業人士及代表逐年審查保費標準，除更公開透明，還設有專戶承擔盈虧責任，可望使學生理賠獲得更好保障。

教育部國教署指出，現行機制是由政府依《政府採購法》公開招標的商業型保險，以價格最低者得標，由得標者自負盈虧，因學生團體保險範圍不斷擴大，相關保險業者參與意願不佳，導致保險作業並不順暢，也影響學生投保權益。

經審慎檢討評估，教育部推動相關改革，將學生團體保險定位為「政策保險」，並推動「高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例」草案，獲立法院三讀通過後，於107年6月20日由總統公布，再由行政院發布施行日期定於109年8月1日。

國教署組長林良慶表示，專法訂定後，將從以往的商業型保險，轉變為強制性政策保險，符合專法規定的學生及幼兒均應參加，以往由保險公司投標的保險金額，改由教育部邀集具有獨立性的精算、財務、醫學、保險、法律專業人士、家長代表、學生代表及相關機關代表，組成保險費審議會逐年審議。並設置保險專戶專款專用，且自負盈虧責任，承保的保險公司僅投標「行政作業事務費」，讓保費與行政費分開處理，更為單純化。

林良慶組長說明，此政策使保費的審議標準更公正透明，且因為是由政府負盈虧責任，不使保險公司可能因理賠範圍擴大而限縮學生團體保險應有權益，讓家長更安心，若有理賠爭議，也明定由教育部委託依金融消費者保護法設立的爭議處理機構進行調處，使學生的權益將更有保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法