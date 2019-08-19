「真理褲」開到腿根就性感？她曝「這些動作」最讓人心動！

2019-08-19 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕開到大腿根部、能完整展露整副美腿的運動短褲「真理褲」，在近期掀起一股風潮，有YouTuber就買了不同價位的真理褲實測，並將「最讓男生心動」的動作做出十項排名。

YouTuber「那個女生 Kiki」今（19）日PO出高價真理褲和低價真理褲的實測，以及穿上真理褲後做什麼動作讓男生最心動，並做出10項的排名。

她總共分別買了29元、59元、147元、490元和1290元，並分別配上兩個性感動作來實測，實測結果認為高價和低價的最大差別在於材質，包含鬆緊帶和設計等，而29元的摸起來比較粗糙，但意料之外的是29元的真理褲穿起來相當貼，反而更能凸顯線條。

而「最讓男生心動」十項排名從第十名到第二名分別是咬筆、伸懶腰、撥弄頭髮、抿嘴、在廚房做飯、彎腰、雙腿交叉坐、綁馬尾、露出大腿（絕對領域），冠軍則是男生無法做到的「鴨子坐」，而影片一出受到不少網友認同、稱讚。

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