竹東串聯竹科 高鐵橋下「東科路」通車

2019-08-19 15:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新闢高鐵橋下聯絡道延伸至新竹科學園區工程，繼第一期興隆大橋之後，第二期第二階段員山路至中興路段今天也通車，沿線有規劃人行道綠化，因二期工程串聯竹東與竹科，縣長楊文科當眾宣布就命名「東科路」吧！

縣府表示，往來新竹縣、市與竹科之間的中正橋、經國橋與國道一號，尖峰時刻已呈飽和狀態，用路人飽受塞車之苦，所以規劃利用高鐵高架橋下方土地，新闢聯絡道路從高鐵新竹站延伸至竹科，共分三期推動。

第一期興隆路至公道五路段在2015年通車，第二期公道五路至中興路段中央核定總工程經費10億269萬餘元，在2016年底開工，其中第一階段公道五路至員山路已於去年11月完工通車，第二階段員山路至中興路（長約590公尺）的通車典禮，由縣長楊文科、竹東鎮長羅吉祥、立委林為洲和地方人士，祭拜感謝天地眾神，並牽著4位百歲公、百歲婆走一段路。

楊文科表示，二期通車後，將竹東及竹科串聯起來，他當眾宣布命名為「東科路」，相信能改善交通瓶頸及健全區域路網。另關於第三期土地徵收問題，他說會再與縣府地政處仔細研議，提出合理方法。

工務處長林鶴斯表示，第三期工程中興路至力行路段，目前已完成用地所有權的移轉登記進度，中央核定工程20億元，營建署已核定工程基本設計，下一步將進入細部設計階段；未來三期全數完工後，從竹東或竹北至竹科上班，車程時將由原40多分鐘，縮短至10多分鐘，相當便捷！

設計單位監造技師王大衡簡報，此工程最困難處，為穿越台鐵內灣線與接起富榮街聯絡道。另外，二期也截彎取直引溪水做綠美化，及建置人行道，提供民眾散步、休憩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法