員山鄉宜5線 今正式通車

2019-04-24 14:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉宜5線（山腳觀光道路尚德段），今舉行通車典禮；府交通處指出，宜五線完工即可連結鄉道宜61線，續往南向葫蘆堵大橋而行，串連西邊山區風景區之交通，還可銜接北端省道台7丁線，建構完整交通路網，以促進觀光產業發展，並提升當地交通服務水準。

宜5線位於宜蘭縣員山鄉尚德村，總工程經費約3億6000萬元，北起銜接鄉道宜18線，南迄省道台7線，道路新闢長度為934公尺，寬25公尺，其中有3座橋梁，分別跨越大湖溪、大湖溪支流及三鬮圳。

新道路興建雙向4車道，即單向各有1快車道及1機慢車道，且2側各配置有3至4公尺自行車道；今舉行通車典禮，宜蘭縣長林姿秒、縣議員陳俊宇及黃浴沂等人到場剪綵，府交通處指出，宜五線通車後，展現縣府對觀光及交通的努力成果，也希望大家繼續支持及鼓勵縣府對宜蘭地區的每項交通發展建設。

交通處指出，縣府為近來於員山地區執行或補助的重大交通工程，包含過港橋及永金1號橋改建、宜13線（同新路）拓寬、宜18-2線（溪洲路）道路改善工程，並已持續爭取前膽計畫辦理宜18-2線（長堤路）、宜17線（惠民路）及宜16線（金山東路）道路改善工程，盼持續健全縣內的交通路網。

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