雲林三結橋通車 只限小型車行駛

2019-03-11 14:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕往來雲林斗南鎮、大埤鄉跨越大湖口溪的三結橋今天通車，雲林縣長張麗善、第五河川局祕書孔祥嘉、斗南鎮長沈暉勛、大埤鄉長林森寶及多位民意代表都與會參加，張麗善與地方耆老一起開心走過新橋。

三結橋位在雲96線道路，跨越大湖口溪，原水泥橋面過低影響水流，多年來一直是地方防洪瓶頸，所以每逢豪大雨溪水暴漲就預警式封橋，又受限位在台78線快速道路交流道下，改建有其高度限制，地方拆除及重建意見都有。

雲林縣長張麗善指出，由於雲96線道路車輛進出頻繁，考量地方通行需求，經過多次溝通協調後，以鋼便橋方式提高橋身重建，避免影響水流，改建後橋梁長為180公尺，限高2.5公尺，僅開放小型車及機慢車通行。

張麗善表示，縣內有多座類似橋梁，目前都還沒重建，三結橋是指標，很感謝前縣長李進勇的努力，也感謝水利署考量地方財源有限，給予支援，盼中央地方持續合作，有效解決地方需求，造福鄉親。

今天通車典禮大埤、斗南許多民眾到場觀禮，多位長輩與縣長一起開心走過新橋，稱讚「真舒適」；但也因橋身提高兩側坡度變陡，有長輩反應，腳踏車騎不上去。

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